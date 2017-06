Umweltbundesamt warnt vor zu viel Müll in Nordsee und Ostsee

Die meisten Deutschen halten laut einer Umfrage den Plastikmüll in den Weltmeeren für die größte Umweltbedrohung – noch vor Waldrodung, Artensterben und Klimawandel. Die Fakten untermauern die Ängste: Rund 140 Millionen Tonnen Plastik verschmutzen weltweit die Gewässer. Der Befund hat längst die internationale Politik erreicht – und die will sich kümmern. An diesem Freitag endet in New York eine Konferenz der Vereinten Nationen zum...