Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ruft zu Spenden für Afrika auf

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in einem Aufruf zu Spenden für Menschen in Afrika aufgerufen, die von Hungersnot bedroht sind. Laut Steinmeier seien über 23 Millionen Menschen „derzeit am Horn von Afrika, im Jemen und in Nigeria vom Hungertod bedroht“.In Äthiopien und Kenia sei die Lage...