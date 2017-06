Südkorea: Nordkorea testet mehrere Marschflugkörper

Seoul Nordkorea hat nach Angaben Südkoreas mehrere Marschflugkörper zu Testzwecken in Richtung offenes Meer abgefeuert. Die Flugkörper seien nach dem Start etwa 200 Kilometer weit geflogen, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul mit. Es habe sich dabei vermutlich um Lenkflugkörper gehandelt, die gegen Schiffe eingesetzt werden. Die Lage in der Region ist nach mehreren Tests ballistischer Raketen durch Nordkorea in den vergangenen Monaten sehr angespannt. Mehrere UN-Resolutionen verbieten Nordkorea Tests mit ballistischen Raketen.

