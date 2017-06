Nach "Amerika zuerst": Kanada will stärkere Rolle spielen

Montreal Als Reaktion auf die von US-Präsident Donald Trump betriebene "Amerika zuerst"-Politik will Kanada künftig aus dem Schatten des Nachbarlands treten und international eine stärkere Rolle spielen. Die Tatsache, dass die USA den Wert ihrer globalen Führungsrolle infrage stellten, mache deutlich, dass Kanada einen eigenen Kurs setzen müsse. Das sagte die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland vor dem Parlament in Ottawa in einer Grundsatzrede. Kanada werde eine aktive Rolle in multilateralen Foren wie der Nato übernehmen.

