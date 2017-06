Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Incirlik-Abzug

Von Incirlik in der Türkei nach Al-Asrak in Jordanien sind es 862 Kilometer. Ungefähr zehneinhalb Stunden dauert es, errechnet Google Maps, um mit dem Auto vom alten zum neuen Luftwaffenstützpunkt der Bundeswehr im Kampf gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) zu fahren. Zumindest...