Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch: „Wir wollen regieren“

Fraktionschef Dietmar Bartsch möchte seine Partei nach der Bundestagswahl am 24. September in eine Koalition mit SPD und Grünen führen. Vor dem Parteitag der Linken am Wochenende in Hannover erklärt er, wie das funktionieren könnte. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es am Ende des Jahres...