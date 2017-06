NSA-Geheimpapier weitergegeben – FBI nimmt Frau fest

Kaum hat Russlands Präsident Wladimir Putin Einflussversuche des Kreml auf die Präsidentschaftswahl in den USA öffentlich ins Reich der Fabeln verwiesen, legt ein spektakulärer Geheimnisverrat in Amerika das Gegenteil nahe. Die US-Bundespolizei FBI hat am vergangenen Wochenende eine 25-Jährige...