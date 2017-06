Briten gedenken Terroropfer mit landesweiter Schweigeminute

Im Gedenken an die Opfer des Terroranschlags in London halten die Menschen in Großbritannien an diesem Dienstag eine landesweite Schweigeminute. Von 11 Uhr Ortszeit (12 Uhr MESZ) werde in allen Regierungsgebäuden Stille herrschen, teilte das Büro der Premierministerin auf seiner Internetseite mit....