Gabriel: Andere Themen als Incirlik mit Türkei noch schwieriger

Berlin Im Streit mit der Türkei sieht Außenminister Sigmar Gabriel bei anderen Themen als dem Streit um das Besuchsrecht in Incirlik noch weitaus größere Schwierigkeiten. "Eigentlich ist Incirlik das kleinere der Probleme", sagte er im ZDF-"heute journal". Gravierender seien die Fragen der in der Türkei inhaftierten Deutschen sowie insgesamt die Menschenrechtslage dort. In der ARD erwähnte er ausdrücklich den Journalisten Deniz Yücel und nannte seine Haft unbegründet. Zuvor war Gabriel in Ankara mit einem Vermittlungsversuch gescheitert.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder