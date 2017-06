Von der Leyen: Kabinett soll Mittwoch über Incirlik-Abzug entscheiden

Ankara Nach dem gescheiterten Einigungsversuch im Incirlik-Streit hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen eine Kabinettsentscheidung am Mittwoch zum Abzug der Bundeswehr-Soldaten vom türkischen Luftwaffenstützpunkt angekündigt. "Wir werden das weitere Vorgehen am Mittwoch im Kabinett gemeinsam besprechen und entscheiden", sagte die CDU-Politikerin. "Wir sind auf eine Verlegung vorbereitet." "Für den Kampf gegen den IS war Incirlik eine gute Luftwaffenbasis", so von der Leyen. "Aber es ist nicht hinnehmbar, dass unsere Abgeordneten die Soldaten nicht besuchen dürfen."

