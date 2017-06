Londoner Bürgermeister kündigt Mahnwache an

London Bei einer Mahnwache will Londons Bürgermeister der Opfer des Attentats in der britischen Hauptstadt gedenken. Sadiq Khan rief Londoner und Touristen dazu auf, am Pfingstmontag um 19.00 Uhr deutscher Zeit zum Potters Fields Park zu kommen. Er liegt direkt am Rathaus an der Themse und unweit der London Bridge, auf der die Terrorattacke am Abend begonnen hatte. Während der Gedenkstunde ist auch eine Schweigeminute in Gedenken an die mindestens sieben Toten und Dutzenden Verletzten des Attentats vorgesehen. Am Dienstag Vormittag ist dann eine landesweite Schweigeminute geplant.

