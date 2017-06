Britische Parteien setzen nach Anschlag Wahlkampf aus

London Nach dem Terroranschlag in London wollen die britischen Parteien ihren Wahlkampf aussetzen. Die Labour-Partei werde nach Absprache mit den anderen Oppositionsparteien bis zum Abend keinen Wahlkampf führen, sagte der Vorsitzende Jeremy Corbyn. Zuvor hatte die Konservative Partei von Premierministerin Theresa May eine Unterbrechung ihrer Kampagne angekündigt. Großbritannien wählt an diesem Donnerstag ein neues Parlament. May leitete am Morgen ein Treffen ihres Krisenkabinetts. Dabei sollte entschieden werden, ob erneut die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen werden soll.

