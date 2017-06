Polizei: Zahl der Toten und Verletzten in London noch unklar

London Wie viele Menschen bei der Terrorattacke in London getötet oder verletzt worden sind, ist noch unklar. "Wir haben noch keine Zahlen", sagte die Londoner Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Auch zu den Tatverdächtigen könne man derzeit noch keine Auskunft geben, hieß es. Am späten Abend war ein Lieferwagen auf der London Bridge in eine Gruppe von Fußgängern gefahren. Auf dem nahen Borough Market wurde zudem eine Messerstecherei gemeldet.