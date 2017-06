Unionspolitiker lehnen kompletten Abschiebestopp nach Afghanistan ab

Berlin Unionspolitiker lehnen Forderungen der Opposition und Teilen der SPD nach einem kompletten Stopp von Abschiebungen nach Afghanistan ab. "Das wäre eine Einladung für alle Schlepper und Schleuser", sagte der Innenexperte der Union, Stephan Mayer, der "Passauer Neuen Presse". Allerdings sei es richtig, nach dem Anschlag vom Mittwoch in Kabul eine Neubewertung der Sicherheitslage vorzunehmen und bis dahin auf Abschiebungen zu verzichten. Für Straftäter und Gefährder dürfe dies aber nicht gelten. Die Bundesregierung will Afghanen vorerst nur in begrenzten Fällen zurückschicken.

