Donald Trump ignoriert mit Abschied vom Klimaabkommen alle Kritik

Blauer Himmel, leicht bewölkt, 29 Grad, angenehme Brise. Washington zeigt sich am Donnerstag von seiner frühsommerlichen Schokoladenseite, als Donald Trump um 15 Uhr Ortszeit an das Rednerpult tritt, um Amerikas Rolle im Weltklimaschutz neu zu vermessen. Was dann aber im Rosengarten des Weißen...