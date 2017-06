Merkel telefoniert mit Trump: Bedauern über Ausstieg aus Klimavertrag

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel hat US-Präsident Donald Trump direkt nach seiner Ankündigung zum Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen angerufen. Sie habe ihm ihr Bedauern ausgedrückt, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert bei Twitter mit. In dem Gespräch habe sie bekräftigt, dass Deutschland zu der Vereinbarung stehe. Trump hatte das Abkommen zuvor aufgekündigt. Es sieht klare Ziele für die maximale Erderwärmung vor. Trump strebt neue Verhandlungen an und begründete das damit, amerikanische Interessen für immer an die erste Stelle zu setzen.

