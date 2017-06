20-jähriger Afghane aus Nürnberg muss nicht in Abschiebehaft

300 Menschen hatten gegen seine drohende Abschiebung protestiert, eine Nacht musste er in Polizeigewahrsam verbringen. Nun hat ein Richter in Nürnberg über das Schicksal des jungen Afghanen entschieden: Er muss nicht in Abschiebehaft.Das bestätigte das Amtsgericht Nürnberg dieser Redaktion. Die...