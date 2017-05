Potsdam Der Terrorverdacht gegen einen 17-jährigen Syrer aus der Uckermark hat sich nicht bestätigt. Gegen den Mann werde kein Haftbefehl beantragt, er werde wieder auf freien Fuß gesetzt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Potsdam. Der junge Mann war gestern unter Terrorverdacht in Gewahrsam genommen worden. Er war verdächtigt worden, einen Selbstmordanschlag in Berlin geplant zu haben.

