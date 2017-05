Cavusoglu: Gabriel wegen Incirlik-Streit am Montag in der Türkei

Ankara Im Streit um das Besuchsverbot auf der Luftwaffenbasis Incirlik reist Bundesaußenminister Sigmar Gabriel nach Angaben der Regierung in Ankara am kommenden Montag in die Türkei. "Wir stehen kontinuierlich in Kontakt mit Sigmar Gabriel, um die Probleme zu überwinden. Er selber wird am Montag kommen", sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu in Ankara.