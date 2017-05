Die deutsch-amerikanische Freundschaft ist in der Krise

Es kommt selten vor, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit einer Rede Staub aufwirbelt. Und schon gar nicht bei einem Auftritt in einem bayerischen Bierzelt. Doch ihre Ansprache bei einer CSU-Veranstaltung in München-Trudering am Sonntag elektrisierte die internationale Öffentlichkeit wie...