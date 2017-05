Kremlchef Putin trifft Macron in Versailles

Versailles Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron empfängt am Mittag seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Versailles, um über den Syrienkrieg zu sprechen. Macron kündigte einen "anspruchsvollen Dialog" mit Moskau an, um zu einer Lösung der Syrienkrise zu kommen. Russland unterstützt in dem Krieg den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad. Westliche Länder unterstützen Rebellen, die Assad stürzen wollen. Ein weiteres Thema ist der Ukrainekonflikt. Deutschland und Frankreich vermitteln in der Krise, bisher aber ohne Erfolg.

