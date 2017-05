Seoul: Nordkorea feuert erneut ballistische Rakete ab

Nordkorea hat am Montag (Ortszeit) nach Berichten des südkoreanischen Militärs erneut eine ballistische Rakete abgefeuert. Wie die Agentur Yonhap weiter berichtete, berief Präsident Moon Jae In daraufhin in Seoul eine Sitzung des nationalen Sicherheitsrats ein. Mehrere UN-Resolutionen verbieten...