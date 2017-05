Schulz: Europäische Kooperation ist Antwort auf Trump

Berlin Nach dem weitgehend gescheiterten G7-Gipfel von Taormina hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz die europäischen Staaten zu einer engeren Zusammenarbeit aufgerufen. Eine stärkere Kooperation der europäischen Staaten auf allen Ebenen sei die Antwort an Donald Trump, sagte Schulz der in der ARD. Man dürfe sich der Aufrüstungslogik von Trump nicht unterwerfen. Zuvor hatte schon Kanzlerin Angela Merkel gesagt: "Wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen." Die Zeiten, in denen man sich auf andere völlig verlassen habe können, seien ein Stück weit vorbei.

