Wittenberg Zum Abschluss des Evangelischen Kirchentages haben rund 120 000 Menschen einen Festgottesdienst auf einer Elbwiese in Wittenberg gefeiert. Damit ging das fünftägige Christenfest, das am Mittwoch in Berlin begonnen hatte, stimmungsvoll unter blauem Himmel und bei strahlendem Sonnenschein zu Ende. In einem Grußwort hob Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Bedeutung der Ökumene hervor. In Wittenberg hatte Martin Luther vor 500 Jahren die Reformation eingeleitet.

