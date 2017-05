Steinmeier: Ökumene weiterentwickeln

Wittenberg Zum Abschluss des Deutschen Evangelischen Kirchentags hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für eine noch engere Zusammenarbeit evangelischer und katholischer Christen ausgesprochen. "Noch vor einem halben Jahrhundert wäre kaum denkbar gewesen, was wir nun an Gemeinschaft unter den christlichen Konfessionen erleben dürfen", sagte Steinmeier nach dem Festgottesdienst auf den Wittenberger Elbwiesen. Der lebendige ökumenische Austausch sollte weiterentwickelt werden. Steinmeier sagte, er sei dankbar für die Leistungen der Christen in Deutschland.

