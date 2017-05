München Die Vorsitzenden von CDU und CSU, Angela Merkel und Horst Seehofer, holen heute in München ihren verschobenen Wahlkampfauftritt in einem Bierzelt nach. Ursprünglich war dieser bereits am vergangenen Dienstag geplant gewesen. Doch nach dem Terroranschlag von Manchester sagten die Kanzlerin und der bayerische Ministerpräsident den Auftritt aus Pietätsgründen ab. Nun wollen sie gemeinsam die Truderinger Festwoche besuchen. Dazu werden mehr als 2500 Menschen erwartet.

