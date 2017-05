Foto des Manchester-Attentäters veröffentlicht

Manchester Fünf Tage nach dem Anschlag von Manchester hat die Polizei am Abend Bilder des Attentäters Salman Abedi veröffentlicht, die den mutmaßlichen Islamisten kurz vor seinem Selbstmordattentat auf ein Popkonzert in der nordenglischen Stadt zeigen. Auf den zwei Fotos von Video-Überwachungskameras trägt Abedi einen Rucksack. Gekleidet ist er in eine schwarze Daunenweste, Jeans und Turnschuhe; außerdem trägt er eine Baseballkappe, Brille und Bart. Die Polizei bat auch um Hinweise zu einer Wohnung im Stadtzentrum, in der sich Abedi kurz vor der Bluttat aufgehalten haben soll.

