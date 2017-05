Gebiet in Manchester evakuiert - "Sicherheitsmaßnahme"

Manchester Die Polizei in Manchester evakuiert zurzeit ein kleines Areal in der Stadt. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Terroranschlag vom Montagabend. Es handele sich um eine "Sicherheitsmaßnahme", twitterte die Behörde am Vormittag. Bei der Attacke auf Besucher eines Pop-Konzerts hatte ein 22-jähriger Brite libyscher Abstammung 22 Menschen ermordet. Die Polizei vermutet, dass ein Netzwerk hinter dem Anschlag steckt.