Zwei weitere Festnahmen in Manchester

London Nach dem Terroranschlag in Manchester hat die britische Polizei am Morgen zwei weitere Verdächtige festgenommen. Damit wurden im Zusammenhang mit dem Anschlag, bei dem am Montag 22 Besucher eines Konzerts getötet wurden, bereits 13 Verdächtige festgesetzt. Zwei von ihnen wurden jedoch bereits auf freien Fuß gesetzt. In der Nacht seien weitere Wohnungen durchsucht worden, twitterte die Polizei in Manchester weiter. Salman Abedi, ein Brite libyscher Abstammung, hatte am Montag nach einem Konzert einen Sprengsatz gezündet und 22 Menschen mit in den Tod gerissen.

