London Nach dem Terroranschlag in Manchester hat die Polizei am Morgen einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Damit seien bisher zehn Verdächtige festgenommen worden, zwei von ihnen seien wieder auf freiem Fuß, twitterte die Polizei. Die jüngste Festnahme stehe "in Zusammenhang mit dem Anschlag vom Montag", hieß es. Der Selbstmordattentäter, ein 22-jähriger Brite libyscher Abstammung, hatte am Montag nach einem Konzert 22 Menschen mit in den Tod gerissen.

