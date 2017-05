Evangelischer Kirchentag in Berlin – Im Dilemma der Macht

Er wird also immer noch gefeiert. Barack Obama ist seit vier Monaten nicht mehr US-Präsident, doch hier im Herzen Berlins jubeln ihm die Menschen zu wie früher. „First of all: Guten Tag“, begrüßt Obama halb auf Deutsch die rund 80.000 Zuschauer, die dicht gedrängt vor der Bühne am Brandenburger Tor...