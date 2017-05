Donald Trump beim Gipfeltreffen – Balanceakt in Brüssel

Im neuen Europa-Gebäude, wo sich Angela Merkel mit den Kollegen zum Gipfel trifft, hängen die Sternenbanner der USA und der EU einträchtig nebeneinander. So soll es sein. Aber ob es wirklich so ist? Wie wird Donald Trump wohl auftreten bei seinem ersten Besuch in Brüssel, wo er noch vor Kurzem „ein...