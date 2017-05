Briten sauer auf Trump wegen Leaks nach Manchester-Attentat

Foto: Geert Vanden Wijngaert / dpa

Die britische Premierministerin Theresa May beschwerte sich am Rande des Nato-Gipfels in Brüssel offiziell bei US-Präsident Donald Trump über das frühe Bekanntwerden sensibler Informationen zum Anschlag von Manchester.