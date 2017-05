Berlin Mit dem Auftritt von Ex-US-Präsident Barack Obama und Kanzlerin Angela Merkel feiert der Evangelische Kirchentag in Berlin heute einen besonderen Höhepunkt. Vor dem Brandenburger Tor sprechen die Politiker am Vormittag über das Thema Demokratie. Gleich im Anschluss fliegt Merkel nach Brüssel, wo sie auf dem Nato-Gipfel Obamas viel kritisierten Nachfolger Donald Trump trifft. Am Abend war der Kirchentag mit drei Gottesdiensten vor 70 000 Gläubigen eröffnet worden.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder