Bruder des Manchester-Attentäters in Libyen festgenommen

Tripolis Ein Bruder des Manchester-Attentäters Salman Abedi ist nach Angaben libyscher Spezialkräfte mit den Einzelheiten des Anschlags vertraut gewesen. Der Mann sei in Libyen festgenommen worden und habe eingeräumt, zur IS-Terrormiliz zu gehören, teilten die Spezialkräfte auf ihrer Facebookseite mit. Der Mann habe ausgesagt, während der Vorbereitungen in Großbritannien gewesen zu sein. Er sei Mitte April ausgereist, danach aber mit seinem Bruder in ständigem Kontakt gewesen. Die britische Polizei hat bisher insgesamt fünf Männer im Zusammenhang mit dem Anschlag festgenommen.