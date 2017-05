BBC: Einer der festgenommenen Männer ist Abedis Bruder

Manchester Einer der nach dem Manchester-Anschlag Festgenommenen soll der Bruder des Attentäters Salman Abedi sein. Das meldete der Fernsehsender BBC ohne Angabe von Quellen. Die Polizei in Manchester bestätigte die Meldung auf dpa-Anfrage nicht. Seit dem Anschlag in Manchester am Montagabend hat die Polizei insgesamt vier Männer festgenommen. Bereits am Dienstag hatte die Polizei in Manchester einen 23-Jährigen im Zusammenhang mit der Attacke festgesetzt. Der Mann ist weiter in Haft. Am Vormittag nahm die Polizei im Süden der Stadt drei weitere Männer fest.

