Höchste Terrorwarnstufe in Großbritannien

London Nach dem verheerenden Anschlag auf ein Popkonzert in Manchester mit mindestens 22 Toten hat Großbritannien die Terrorwarnstufe auf das höchste Niveau angehoben. Das gab die britische Premierministerin Theresa May bekannt. Die Sicherheitsbehörden halten damit ein unmittelbar bevorstehendes Attentat für möglich. Das Militär kann die bewaffnete Polizei bei Wachaufgaben jetzt entlasten und so mehr Polizeistreifen ermöglichen. Auch bei Großereignissen wie Konzerten oder Sportveranstaltungen könnten Soldaten die Polizei unterstützen.