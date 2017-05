Ermittler: Attentäter von Manchester identifiziert

Manchester Die Polizei hat nach eigenen Angaben den Attentäter von Manchester identifiziert. Es soll sich um den 22 Jahre alten Salman Abedi handeln, wie ein Ermittler in Manchester sagte, ohne weitere Details zu nennen. Es werde ermittelt, ob der Mann allein handelte oder Teil eines Terrornetzwerks war. Der mutmaßlich islamistische Selbstmordattentäter hatte gestern Abend im Eingang einer Konzerthalle der nordenglischen Stadt eine Bombe gezündet. Er riss mindestens 22 Menschen mit in den Tod. Laut der Zeitung "Telegraph" wurde Salman Abedi 1994 in Manchester geboren.

