Bericht: May will Manchester besuchen

London Nach dem Bombenanschlag auf ein Popkonzert in Manchester plant die britische Premierministerin Theresa May laut einem Medienbericht noch heute einen Besuch in der nordenglischen Stadt. Dies meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Ein Attentäter hatte Montagabend bei einem Popkonzert von Teenie-Star Ariana Grande mindestens 22 Menschen in den Tod gerissen, darunter auch Kinder. Die Regierung kam am Vormittag zu einer Krisensitzung zusammen. Der Wahlkampf vor den Parlamentswahlen am 8. Juni ist unterbrochen.