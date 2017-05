Sprecher: Ariana Grande nach Explosion "okay"

Manchester Die amerikanische Popsängerin Ariana Grande ist bei der verheerenden Explosion unmittelbar nach ihrem Konzert im britischen Manchester unverletzt geblieben. "Ariana ist okay", sagte ihr Sprecher Joseph Carozza der "Los Angeles Times". "Wir sind weiterhin dabei zu untersuchen, was passiert ist." Bei der Explosion waren am Abend mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen und 50 weitere verletzt worden. Die Polizei geht vorerst von einem Terroranschlag aus.