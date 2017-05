Wahlversprechen der Union: Steuern senken und investieren

München Die Union will mit einem doppelten Versprechen in den Bundestagswahlkampf ziehen: Steuersenkungen und weitere Entlastungen einerseits und Investitionen andererseits. Details und der Umfang sollen bis zur Vorstellung des gemeinsamen Wahlprogramms Anfang Juli geklärt werden. CDU-Chefin Angela Merkel nannte nach Beratungen mit den Unions-Fraktionschefs aus Bund und Ländern die Themen Wirtschaft, Forschung, Sicherheit, Bildung, Digitalisierung und Familienpolitik als Wahlkampf-Schwerpunkte. Außerdem müsse man die Zukunft der sozialen Sicherungssysteme in den Blick nehmen.

