Trump sieht seltene Chance für Nahost-Frieden - Kritik an Iran

Jerusalem US-Präsident Donald Trump hat bei seinem ersten Besuch in Israel die Vision von einer regionalen Friedenslösung beschworen. "Wir können das nur gemeinsam schaffen", sagte er nach seiner Ankunft am Flughafen in der Nähe von Tel Aviv. In einer Geste mit großer Symbolkraft besuchte Trump als erster amtierender US-Präsident die für Juden heilige Klagemauer in der Jerusalemer Altstadt. Er trieb während des Besuchs den Versuch einer Isolierung des Irans weiter voran. Der Iran dürfe niemals eine Atomwaffe haben, sagte Trump.

