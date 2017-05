Untersuchungsausschuss soll Fehler im Fall Amri aufklären

Rund fünf Monate nach dem Terroranschlag mit zwölf Toten auf dem Breitscheidplatz in Berlin haben sich die Berliner Regierungsfraktionen SPD, Linke und Grüne in der Hauptstadt auf einen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung von Behördenversagen verständigt. Wie die Fraktionen am Montag in einer...