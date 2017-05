SPD-Parteizentrale wegen verdächtigem Gegenstand evakuiert

Die SPD-Parteizentrale in Berlin-Kreuzberg ist am Montag wegen des Funds eines verdächtigen Gegenstands von der Polizei geräumt worden. Eine Parteisprecherin sagte der Deutschen Presse-Agentur, in der Poststelle sei ein Gegenstand gefunden worden, der nun von der Polizei untersucht werde. Es...