Berlin Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit: Die SPD hat die ursprünglich für heute angesetzte Präsentation der Eckpunkte für ein Wahlprogramm kurzfristig verschoben. Am Abend sagte die Partei ein für den Nachmittag angesetztes Pressegespräch mit den Leitern der Programmkommission, Fraktionschef Thomas Oppermann, Generalsekretärin Katarina Barley und Familienministerin Manuela Schwesig, ab. Mit den Kerninhalten will Kanzlerkandidat Martin Schulz in die heiße Wahlkampfphase ziehen.

