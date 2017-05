Israels Sicherheitskabinett billigt Erleichterungen für Palästinenser

Jerusalem Vor dem Besuch von US-Präsident Donald Trump hat Israels Sicherheitskabinett am Abend eine Reihe von Erleichterungen für die Palästinenser gebilligt. Zu dieser Geste des guten Willens gehören unter anderem Baugenehmigungen für Palästinenser in Gebieten des Westjordanlandes, die unter israelischer Sicherheitskontrolle stehen. Das berichten israelische Medien. Außerdem sollen zwei Industriegebiete im palästinensischen Westjordanland eingerichtet werden. Trump will sich in Israel und den Palästinensergebieten für einen Neustart der Friedensgespräche einsetzen.

