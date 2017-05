Proteste in Venezuela - Militär besetzt deutsche Kolonie

Caracas 50 Tage nach Beginn der Massenproteste gegen eine drohende Diktatur sind in Venezuela erneut Hunderttausende auf die Straßen gegangen. Bei heftigen Ausschreitungen wurden allein in Caracas rund 50 Menschen verletzt. Dort setzte die Polizei massiv Tränengas ein. Es war eine der größten Kundgebungen gegen den sozialistischen Präsidenten Nicolás Maduro bisher. Seit April starben bei Protesten und Plünderungen 48 Menschen, es kam zu über 2000 Festnahmen. Die Opposition wirft Maduro vor, das Land in eine Diktatur zu verwandeln.