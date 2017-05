Umfrage: Union jetzt schon zwölf Prozentpunkte vor SPD

Berlin Die CDU/CSU zieht der SPD in den Meinungsumfragen immer weiter davon. Im neuen "Sonntagstrend" der "Bild am Sonntag" liegt die Union bereits zwölf Prozentpunkte vor den Sozialdemokraten - eine Woche zuvor hatte der Abstand noch zehn Punkte betragen. Im aktuellen "Sonntagstrend" verliert die SPD einen Zähler und kommt auf 26 Prozent. CDU/CSU verbessern sich um einen Punkt auf 38 Prozent. Die Linke mit neun Prozent und die Grünen mit sieben Prozent verlieren jeweils einen Zähler. Die FDP verbessert sich auf sieben Prozent, die AfD liegt wie in der Vorwoche bei acht Prozent.

