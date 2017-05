Russland-Affäre wirft neuen Schatten auf Trumps Besuch in Riad

Riad/Washington (dpa) – Der Besuch von US-Präsident Donald Trump in Saudi-Arabien wird von neuen Entwicklungen in der Russland-Affäre überschattet. Der von Trump gefeuerte FBI-Chef James Comey erklärte sich zu einer Aussage im Geheimdienstausschuss des Senats bereit. Zugleich enthüllten Zeitungen schwere Vorwürfe gegen den Präsidenten. Nach einem Bericht der "New York Times" soll Trump bei einem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow gesagt haben, der Rauswurf von Comey habe Druck aus den Ermittlungen genommen.