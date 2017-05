Martin Schulz verspricht eine Million Ganztagsschulplätze

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will im Fall eines Wahlsiegs eine Million neue Ganzstagsschulplätze an Grundschulen schaffen. Ziel sei, dass „alle Grundschüler, die einen Platz wollen, auch einen bekommen“, sagte Schulz bei einer Diskussionsrunde am Donnerstag in Berlin-Neukölln. Auf diese Weise...